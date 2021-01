Der Windenergie-Anlagenbauer Nordex meldet eine Großauftrag: „Die Nordex Group wird den Windpark „Ventos de Santa Eugenia” mit 91 Turbinen des Typs N163/5.X und damit das größte Windkraftprojekt von Statkraft in Südamerika ausstatten”, teilen die Hamburger am Mittwoch mit. Man habe den Auftrag bereits Ende 2020 erhalten, so Nordex, die keine Details zu den finanziellen Vereinbarungen mit Statkraft bekannt gibt. Zum ...