--------------------------------------------------------------------------------Notification of voting rights transmitted by euro adhoc with the aim of aEurope-wide distribution. The issuer is responsible for the content of thisannouncement.--------------------------------------------------------------------------------Notification made after deadlineCaution: In case of violations of major holdings notification rules, please payattention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)1. Issuer: Wienerberger AG2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights3. Person subject to notification obligationName: ELEVA UCITS FundCity: LondonCountry: United Kingdom4. Name of shareholder(s):5. Date on which the threshold was crossed or reached: 2.12.20206. Total positions______________________________________________________________________________| | | % of voting | | || | % of voting |rights through |Total of both |Total number of|| |rights attached|financial/other| in % (7.A + | voting rights || |to shares (7.A)| instruments | 7.B) | of issuer || | |(7.B.1 + 7.B.2)| | ||_______________|_______________|_______________|______________|_______________|| Resulting | | | | || situation on | | | | || the date on | | | | ||which threshold| 3.85 % | 0.00 % | 3.85 % | 115 187 982 || was crossed / | | | | || reached | | | | ||_______________|_______________|_______________|______________|_______________|| Position of | | | | || previous | | | | || notification | 4.15 % | 0.00 % | 0.00 % | ||(if applicable)| | | | ||_______________|_______________|_______________|______________|_______________|Details7. Notified details of the resulting situation:______________________________________________________________________________|A: Voting rights attached to shares ||______________________________________________________________________________|| | | || | Number of voting rights | % of voting rights || |_______________________________|________________________________|| ISIN Code | Direct | Indirect | Direct | Indirect || |(Sec 130 BörseG|(Sec 133 BörseG|(Sec 130 BörseG|(Sec 133 BörseG || | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) ||_____________|_______________|_______________|_______________|________________||AT0000831706 | 4 429 761| | 3.85 %| ||_____________|_______________|_______________|_______________|________________|| SUBTOTAL A | 4 429 761 | 3.85 % ||_____________|_______________________________|________________________________|______________________________________________________________________________|B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG ||2018 ||______________________________________________________________________________|| | | |Number of voting | || | | | rights that may | || | | | be | || Type of |Expiration Date|Exercise Period|acquired if the | % of voting || instrument | | | instrument is | rights || | | | exercised | ||_____________|_______________|_______________|_________________|______________|| | | | | || | | SUBTOTAL B.1 | | ||_____________|_______________|_______________|_________________|______________|_____________________________________________________________________________|B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG ||2018 ||_____________________________________________________________________________|| | | | Physical / | | || Type of | Expiration | Exercise | Cash | Number of |% of voting ||instrument | Date | Period | Settlement |voting rights| rights ||___________|____________|___________|_____________|_____________|____________|| | | |SUBTOTAL B.2 | | ||___________|____________|___________|_____________|_____________|____________|8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:Person subject to the notification obligation is not controlled by any naturalperson or legal entity and does not control any other undertaking(s) holdingdirectly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.9. In case of proxy votingDate of general meeting: -Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.10. Sonstige Kommentare:Further inquiry note:Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AGt +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.comend of announcement euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------issuer: Wienerberger AGWienerbergerplatz 1A-1100 Wienphone: +43 1 60 192-0FAX: +43 1 60 192-10159mail: office@wienerberger.comWWW: www.wienerberger.comISIN: AT0000831706, AT0000A2GLA0indexes: ATX stockmarkets: Wienlanguage: EnglishAdditional content: http://presseportal.de/pm/51390/4811210OTS: Wienerberger AGISIN: AT0000831706