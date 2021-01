Invesco neuer PRIME Partner des Brokers Scalable Capital

Die Kooperation erhöht die Visibilität der ETFs und ETCs von Invesco in den Applikationen von Scalable Capital und erleichtert die Suche nach und Anlage in die Produkte des Unternehmens für Investoren. Investoren erhalten die Möglichkeit, unter Bereitstellung sofort verfügbarer Buying Power Betragsorder für die ETFs und ETCs oder Order für einen Korb von ETFs und ETCs des Prime Partners aufzugeben.

„Wir freuen uns über die Aufnahme in das PRIME Partner Programm von Scalable Capital, die ein weiterer wichtiger Schritt ist, um unser vielfältiges ETF-Angebot noch attraktiver für eine breite Gruppe von Anlegern zu machen“, sagt Sascha Specketer, Head of DACH & CEE Distribution bei Invesco. Investoren werden über Scalable Capital alle Invesco-ETFs kostenlos kaufen und als ETF-Sparplan gebührenfrei erwerben können. Anleger erhalten so Zugang zu mehr als 90 ETFs mit verschiedenen Schwerpunkten, die zu einem auf die jeweiligen Anlageziele zugeschnittenen Sparplan zusammengestellt werden können.