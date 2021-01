CAG International mit 20% intraday Anstieg

CH0505534542

CAG-Aktie schiesst um fast 20% nach obenHaben Sie schon gekauft? Wenn nein - jetzt ist die ZeitLiebe Leser,JETZT ist der richtige Zeitpunkt um bei CAG International wieder neu einzusteigen. Die Aktie hat mehrere Tage auf der Stelle verharrt und ist soeben innerhalb kürzester Zeit um +20% hochgeschossen. JETZT könnte der erwartete Anstieg auf zuerst 15 Euro und dann der Angriff auf das letzte Hoch bei 19,60 Euro erfolgen.Selbst wenn Sie die Aktie bereits im Depot haben, ist es eine gute Idee, die Position jetzt weiter zu vergrössern, denn die Aktie ist hoch explosiv und kann sich innerhalb kürzester Zeit verdoppeln.Sie sollten unbedingt einige Aktien davon in Ihrem Depot haben, um die kommende Kurs-Rallye von 10 auf 30 Euro nicht zu verpassen. Auch ein Kurs von über 50 Euro ist möglich, wenn das Unternehmen seinen aggresiven Wachstumskurs fortsetzt.Börsenplatz: Wiener BörseEs gibt Situationen, in denen Sie manchmal einfach schnell handeln müssen, damit Sie bestimmte Opportunitäten nicht verpassen. Ich habe schon mehrfach angekündigt, dass die Aktie sich gerade in einer stabilen Seitwärtsbewegung befindet, aus der Sie jederzeit ausbrechen kann.Steigt die Aktie auf über 19,60 Euro, dann rechne ich sehr kurzfristig mit einem Kurs von mindestens 30 Euro. Sie können also jetzt noch fast verdreifachen, wenn Sie schnell reagieren. Die Aktie wird an der Wiener Börse gehandelt und gehört zu den Werten mit der besten Kurs-Performance in den letzten 6 Monaten.Wenn Sie bei einem Kurs von 12 bis 13 Euro kaufen, dann könnten Sie in den nächsten 2 bis 3 Monaten einen Gewinn von locker übermachen.Beim Durchbruch des letzten Höchstkurses von 19,60 Euro - bis dahin hätten Sie schon einmal einensicher - sollte die Aktie innerhalb kürzester Zeit auf über 30 Euro springen. CAG hat es bereits mehrfach gezeigt, dass die Aktie Kurssprünge von +10 bis 20% am Tag hinlegen kann - teilweise sogar mehr.