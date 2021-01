Foto: finanzbusiness "Das Potenzial für Robo-Advisor in Deutschland ist nahezu unbegrenzt", sagt Martin Daut Nachrichtenquelle: Finanz Business 38 | 0 | 0 13.01.2021, 16:24 | Der CEO von Quirion will den steilen Wachstumskurs auch 2021 fortsetzen. Schmierstoff für die Tochter der Quirin Privatbank ist frisches Geld aus der jüngsten Finanzierungsrunde. CEO Martin Deutz erzählt FinanzBusiness, was er damit vor hat.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer