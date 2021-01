China – Öffnung der Anleihemärkte

Viele haben die Geschichte schon einmal gehört: Nach Jahrzehnten des wirtschaftlichen Missmanagements wurden 1979 radikale Reformen lanciert, welche die Wirtschaft Chinas belebten. Das Wachstum im Inland fiel mit einer anhaltenden Phase der Globalisierung zusammen, in der sich der Strom an Arbeitskräften, Handelsgütern und Investitionen weitgehend ungehindert durch die ganze Welt zog.

Das Wachstum wurde zum Großteil ohne Fremdkapital erreicht, denn gespart wurde in China schon immer viel. Die Chinesen legten ihr Erspartes bei staatlichen Banken an, die das Geld wiederum an Unternehmen in Staatsbesitz verliehen. Dabei legte die Regierung den Betrag, die Laufzeit und den Zinssatz des Darlehens fest.