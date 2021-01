Deutsche Pfandbriefbank schmiedet Bündnis für Kreditvermittlung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) schließt sich bei der Vermittlung von Krediten an Städte und Kommunen mit der französischen Caisse des Dépôts (CDC) zusammen. Deren Sparte Banque des Territoires übernehme einen Anteil von 28,5 Prozent an der pbb-Tochter Capveriant, teilte das deutsche Geldinstitut am Mittwoch in München mit. Die Partner wollen damit die Digitalisierung im Markt für öffentliche Finanzierungen weiter vorantreiben und das Geschäftswachstum von Capveriant in Deutschland und Frankreich verstärken.

Zum Kaufpreis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, sagte pbb-Chef Andreas Arndt in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Allerdings sei es der Pfandbriefbank nicht um einen hohen Kaufpreis für das junge Unternehmen Capveriant gegangen, sondern darum, einen starken Partner zu gewinnen.