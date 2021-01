Ein kurzer, aber erfolgreicher Ausflug ins „Hebel Long“-Lager

Zunächst einmal waren die Kurse zum Abschluss der vergangenen Woche im Einklang mit dem DAX auf ein neues Jahreshoch gestiegen. In diesem Umfeld fiel das Euwax Sentiment am Freitagabend auf minus 4,17 Punkte, weil die Privatanleger an der Börse Stuttgart wieder sehr pessimistisch eingestellt waren. Gemäß Regelwerk haben wir unsere Positionierung daher am Montagmorgen auf „Hebel Long“ verändert und die bestehenden Hebel-Positionen auf 100% aufgestockt. Ab diesem Zeitpunkt konnten wir von den Bewegungen des DAX mit einer Partizipationsrate von 200% ( PLATOW Trend & Sentiment ) bzw. 400% ( PLATOW Trend & Sentiment 2.0 ) profitieren.

Das Kaufsignal bei unserem Stimmungs-Indikator hielt aber nicht lange an. Schon am Montagabend stieg das Euwax Sentiment wieder auf minus 2,94 Punkte und damit über die relevante Marke von minus 4 Punkten. Die Positionierung in den wikifolios wurde daher wieder auf „einfach Long“ verändert und die Gewichtung der Hebel-Produkte entsprechend reduziert. Wir partizipieren jetzt also wieder nahezu „eins zu eins“ an den Veränderungen des deutschen Leitindex. Die Verkäufe erfolgten leicht über dem Niveau, zu dem wir die Positionen am Vortag aufgestockt hatten. So konnten wir zumindest ein kleines Plus sowie eine leichte Outperformance ggü. dem DAX erzielen.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.