WASHINGTON - In den USA sind die Verbraucherpreise im Dezember etwas stärker gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien sie um 1,4 Prozent geklettert, teilte das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 1,3 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Lebenshaltungskosten um 1,2 Prozent gestiegen.

US-Notenbanker: Zu früh für Debatte über Reduzierung der Anleihekäufe

ST.LOUIS/BOSTON - US-Notenbanker haben sich gegen eine frühe Diskussion über die Eingrenzung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank Fed ausgesprochen. Es müsse abgewartet werden, inwieweit die Pandemie eingedämmt werde, bevor man über Fragen der Notenbank-Bilanz nachdenken könne, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, James Bullard, am Dienstagabend in einem Online-Interview mit dem "Wall Street Journal". Erst wenn sich Fortschritte bei der Eindämmung der Pandemie abzeichnen, sei man in der Lage, Entscheidungen über Anleihekäufe zu treffen.

ROUNDUP/Supermärkte: Brexit gefährdet Lebensmittelversorgung in Nordirland

LONDON/BELFAST - Mehrere britische Supermarktketten haben vor weiteren Schwierigkeiten bei der Lebensmittelversorgung in Nordirland wegen des Brexits gewarnt. In einem Brief an Staatsminister Michael Gove forderten die Chefs von Tesco , Sainsbury 's, Asda und anderen, eine bestehende Übergangsregelung mit vereinfachten Kontrollen über das erste Quartal hinaus zu verlängern. Ansonsten könne es zu "erheblichen Störungen" in der Lebensmittelversorgung in Nordirland kommen, hieß es in dem Schreiben. Zuletzt hatten Bilder von leeren Regalen in der britischen Provinz für Aufsehen gesorgt.