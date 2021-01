Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

7C Solarparken Kapitalerhöhung soll Wachstum finanzieren 7C Solarparken will per Kapitalerhöhung 8 Millionen Euro an frischem Geld ins Unternehmen holen. Hierzu sollen bis zu 1.928.345 neue Aktien des Solarenergie-Unternehmens zu einem Bezugspreis von jeweils 4,10 Euro platziert werden. „Bestehende …