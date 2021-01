Supermicro stellt auf der All-Digital CES® 2021 die branchenweit erste 64-Core-Workstation vor, die vier GPUs doppelter Breite mit AMD Ryzen(TM) Threadripper(TM) PRO-Prozessor unterstützt

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Workstation ergänzt das branchenweit

breiteste Portfolio an AMD EPYC(TM) basierten Serverlösungen der 2. Generation

mit hoher Dichte und überragender Leistung



Super Micro Computer, Inc. (SMCI) , ein weltweit führender Anbieter von

Enterprise-Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie

Green-Computing-Technologie, hat seine bewährte Workstation-Familie um eine neue

Generation von High-End-Workstations in Serverqualität erweitert, die maximale

Konfigurierbarkeit und Zuverlässigkeit in einer robusten Single-Socket-Plattform

bietet. Die neue Workstation ist nur das jüngste Beispiel für Supermicros

allgemeine Unterstützung von AMD Prozessoren, einschließlich der AMD EPYC(TM)

basierten Server der zweiten Generation für verschiedene Anwendungen.







Ryzen Threadripper PRO Prozessors mit bis zu 64 Kernen und 128 PCI-E 4.0 Lanes

und verdoppelt damit den Datendurchsatz der vorherigen Generation. Die neue

Workstation (AS -5014A-TT) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3035187-1&h=3189

659313&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3035187-1%2

6h%3D1253504639%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252FAplus%25

2Fsystem%252F5U%252F5014%252FAS-5014A-TT.cfm%26a%3Dworkstation%2B(AS%2B-5014A-TT

)&a=Workstation+(AS+-5014A-TT)) steigert die Produktivität bei anspruchsvollen

professionellen Workloads in den Bereichen Erstellung von Medieninhalten,

wissenschaftliche Forschung, Visualisierung, Deep Learning (DL) und künstliche

Intelligenz (KI), virtuelle oder erweiterte Realität (VR/AR) sowie

3D-Modellierung mit Echtzeitsimulationen erheblich.



"Wenn der neue Prozessor von AMD mit dem fortschrittlichen Workstation-Design

und der Architektur von Supermicro kombiniert wird, können die Profis von heute

ihre Produktivität wirklich auf die nächste Stufe bringen", so Vik Malyala,

Senior Vice President bei Supermicro. "Er kann bis zu vier GPUs mit voller Höhe,

doppelter Breite und aktiver Kühlung ansteuern - doppelt so viel wie bei

ähnlichen Systemen auf dem Markt - und unterstützt bis zu 2 TB DDR4

3200-Speicher sowie vier M.2-Steckplätze für ultraschnellen PCI-E Gen 4

NVMe-Speicher. Außerdem beschleunigt die Plattform mit integriertem

10-Gigabit-Ethernet und der Unterstützung von 25/100/200G-NICs datenintensive

Workloads und ermöglicht die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten, die heute von

Content-Erstellern, Deep-Learning-Experten und Ingenieuren benötigt werden."



"Die AMD Ryzen(TM) Threadripper(TM) PRO Prozessoren setzen neue Maßstäbe für die

Workstation-Rechenleistung", erklärte Chris Kilburn, Corporate Vice President Seite 2 ► Seite 1 von 3



