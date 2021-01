Wird die Agflation - also die Inflation der Preise für Agrarrohstoffe - das nächste große Thema an der Börse? Heute stiegen die Preise für lebenswichtige Nahrungsmittel wie Weizen, Sojabohnen und Mail auf den höchsten St

Wird die Agflation - also die Inflation der Preise für Agrarrohstoffe - das nächste große Thema an der Börse? Heute stiegen die Preise für lebenswichtige Nahrungsmittel wie Weizen, Sojabohnen und Mail auf den höchsten Stand seit 2013 bzw. 2014. Preistreibend wirkt vor allem eine Export-Begrenzung des wichtigsten Exporteurs für Weizen, Russland (das damit auf die gestiegenen Preise im eigenen Land reagiert). Ansonsten wartet die Börse vor allem auf die morgigen Aussagen des neuen US-Präsidenten Biden in Sachen Wirtschaft und Stimulus - der Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen ist vorerst gestoppt. Die Aktienmärkte in der Summe dagegen heute wenig verändert - ein wichtiger Faktor wird der kleine Verfall am Freitag sein..

Das Video "Kommt die Agflation?" sehen Sie hier..