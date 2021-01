Schaeffler-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. Schließlich büßt die Aktie rund rund fünf Prozent ein. Ein Anteilsschein ist damit nur 6,34 EUR wert. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Schaeffler marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund eins Prozent. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 6,30 EUR. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage lässt sich auf 6,11 EUR errechnen. Es gelten für Schaeffler demnach langfristige Aufwärtstrends. Die kürzerfristigen Trendpfeile weisen nach unten, weil die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie notiert.

