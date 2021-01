NEW YORK (dpa-AFX) - Affirm Holdings haben an diesem Mittwoch einen atemraubenden Börsenstart an der Nasdaq hingelegt. Innerhalb von nur etwa 30 Minuten verdoppelte sich der Wert der tags zuvor für 49 US-Dollar pro Stück ausgegebenen Aktie. Der erste Kurs lag bei 90,90 US-Dollar. Zuletzt stiegen die Titel des Anbieters von Ratenzahlungen für Online-Einkäufer auf 100 Dollar.

Am Dienstag hatte das von Paypal-Mitbegründer Max Levchin gegründete Unternehmen 24,6 Millionen Aktien ausgegeben und damit 1,2 Milliarden Dollar eingenommen. Zum Handelsstart lag der Börsenwert von Affirm bei rund 22 Milliarden Dollar./ck/fba