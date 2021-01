A Stream comes true! - Das Berlin Travel Festival kehrt für Privatreisende im März 2021 digital zurück (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Neues Showformat: Online Video Magazin mit vier Episoden -Themen: Safe Trips & Safe Places, Tiny Living & Slow Travel, Freedom &Adventure, Culture Trips - Expertengespräche, Panels, Videodokumentation undmehr - Zielgerichtet an B2C-Publikum - Programmwerbung für Markenprodukte: DieChance für maximale Sichtbarkeit von UnternehmenFernweh schüren, aber wie? In Zeiten von Zoom-Fatigue kehrt abends die Sehnsuchtzurück, sich auf dem Sofa mit gutem Infotainment berieseln zu lassen. Das BerlinTravel Festival // Digital (BTF // Digital) schafft vom 9. - 12. März 2021 vonca. 19 bis 21:30 Uhr eine Alternative zu den Reisedokumentationen vonStreamingdiensten und Fernsehsendern. Lanciert wird ein Online-Video-Magazin ,das Reisende mit frischen Impulsen für die nächste Urlaubsreise versorgt. EineProgrammreihe getreu dem Motto: A stream comes true! Der Zugang zum BTF //Digital und dem Streaming-Programm erfolgt ausschließlich über die Website desBerlin Travel Festival (https://berlintravelfestival.com/de/) . Das BerlinTravel Festival ist eine Partnerveranstaltung der ITB Berlin. Die neue digitalePlattform, ITB Berlin NOW, und das BTF // Digital ergänzen sich gezielt, da siegesondert B2B- bzw. B2C Publikum ansprechen. Während Teilnehmer des BTF //Digital jeden Abend eine Reisefilm-Premiere erleben oder die einzelnen Beiträgeim Nachgang on-demand in der Mediathek abrufen können, vernetzt die ITB BerlinNOW auch in diesem Jahr als wichtigstes Business-Event die globaleReiseindustrie - und das digital live und on-demand."Das Fernweh der Menschen nimmt von Monat zu Monat zu. Analog dazu wächst auchdie Frustration. Wohin kann man reisen? Wo ist es sicher? Wie kommt man dorthinund wieder zurück? Reisen kann und soll möglich sein - ohne schlechtes Gewissen.Unsere abendliche Reisestream-Serie wird mehr sein als nur eine weitere "DreamNow-Travel Later"-Show. Unsere Zuschauer erhalten konkret buchbare und sofortumsetzbare Ideen und Angebote", kommentiert Bernd Neff, Founder undGeschäftsführer des Berlin Travel Festivals .Die vier Episoden widmen sich jeweils einem gesellschaftlichen Aspekt desReisens: Safe Trips + Safe Places, Tiny Living + Slow Travel, Freedom +Adventure und Culture Trips. Jeder Abend ist gespickt mit verschiedenen Formatenwie Essays, Interviews, Live-Vorträgen, Videodokumentationen, Reisefilmen sowiePanels und Expertengesprächen zu Reisethemen.Vier Episoden - Vier BranchenschwerpunkteDie erste Folge des Berlin Travel Festival // Digital steht unter dem Motto"Safe Trips - Safe Places" und präsentiert diverse Roadtrips, europäische