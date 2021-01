RiverMeadow ist das einzige Cloud-Migrationsunternehmen, das schnelleres Cloud-Onboarding mit Plattformunterstützung für Google Cloud und GCVE bietet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Los Gatos, Kalifornien (ots/PRNewswire) - RiverMeadow Software Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3035104-1&h=1280292070&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3035104-1%26h%3D2758477336%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rivermeadow.com%252F%26a%3DRiverMeadow%2BSoftware%2BInc.&a=RiverMeadow+Software+Inc.) , ein führender Anbieter von Cloud-Migrationsdiensten und Funktionenfür Migrationsplattformen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3035104-1&h=1189078208&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3035104-1%26h%3D2480931997%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rivermeadow.com%252Fmigrate-module%26a%3DMigration%2BPlatform%2BCapability&a=Funktionen+f%C3%BCr+Migrationsplattformen) , hat heute die Plattformunterstützung für Migrationen in die Google Cloud(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3035104-1&h=2791557260&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3035104-1%26h%3D3897268782%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rivermeadow.com%252Fmigrating-workloads-to-google-cloud%26a%3DGoogle%2BCloud&a=Google+Cloud) bekannt gegeben. Damit ist RiverMeadow dieeinzige Cloud-Migrationsplattform, die automatisierte Migrationen in die GoogleCloud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3035104-1&h=2791557260&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3035104-1%26h%3D3897268782%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rivermeadow.com%252Fmigrating-workloads-to-google-cloud%26a%3DGoogle%2BCloud&a=Google+Cloud) und den Google Cloud VMware Engine (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3035104-1&h=3025488706&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3035104-1%26h%3D1257651847%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rivermeadow.com%252Fmigrating-to-vmware-on-google-cloud%26a%3DGoogle%2BCloud%2BVMware%2BEngine&a=Google+Cloud+VMware+Engine) (GCVE) unterstützt.Die Migrationsplattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3035104-1&h=25029663&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3035104-1%26h%3D1245926220%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rivermeadow.com%252Fmigrate-module%26a%3DThe%2BMigration%2BPlatform&a=Die+Migrationsplattform) bietet eine Vielzahl vonFunktionen und Fähigkeiten, mit denen die Kunden ihre Migrationsprojekteschneller, kostengünstiger und mit geringerem Risiko planen, verwalten undausführen können als mit jeder anderen Migrationsplattform auf dem Markt.Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:- Flexibilität bei der Bereitstellung: Öffentliches SaaS, privates SaaS oderhinter Kundenfirewalls installiert (vor Ort oder in der Cloud)