Auf ESG umgestellt: Lupus alpha mit verbindlicher ESG-Ausrichtung für Nebenwerte-Fonds Der Asset Manager hat für zwei hauseigene Europa-Nebenwertefonds eine Selbstverpflichtung hinsichtlich ESG-Kriterien eingeführt. Die EU-Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen tritt Ende März 2020 stufenweise in Kraft.Die in Frankfurt am …