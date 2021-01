Nürnberg (ots) - Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der AUDI AG, Herr Prof.

Rupert Stadler, äußerte sich am 12.01.2021 in dem Strafverfahren vor dem LG

München II erstmals zu den Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit manipulierten

V6-3.0-Liter Dieselmotoren. Auch vor den Zivilgerichten wird es im Abgasskandal

für den Autobauer zunehmend ungemütlich. Besitzer von Fahrzeugen der Marken

Audi, Porsche und VW mit 3,0 Liter Dieselmotoren sollten sich daher nicht auf

die Rückrufaktionen verweisen lassen, sondern Schadensersatz verlangen",

empfehlen Dr. Marcus Hoffmann und Mirko Göpfert, Partner der im

Verbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus

Nürnberg.



Im Rahmen der strafrechtlichen Aufarbeitung des Audi Dieselskandals vor der

Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München II, Az.: W 5 KLs 64 Js 22724/19,

wird drei Angeklagten, unter anderem dem leitenden Motorentwickler Giovanni

Pamio, vorgeworfen, Motoren für Fahrzeuge der Marken AUDI, Volkswagen und

Porsche entwickelt zu haben, deren Steuerung mit einer unzulässigen

Softwarefunktion ausgestattet war. Diese sog. Abschalteinrichtung bewirkt, dass

die Abgasminderung auf dem Rollenprüfstand "besser" funktioniert als im realen

Verkehr.





Dem Angeklagten Prof. Rupert Stadler wird zur Last gelegt, spätestens ab EndeSeptember 2015 von den Manipulationen Kenntnis gehabt und gleichwohl den Verkaufder betroffenen Autos nicht gestoppt zu haben, um den Umsatz der VW-Tochternicht zu gefährden. In seiner ersten persönlichen Aussage am 12.01.2021 gabStadler dem Landgericht München II einen detaillierten Einblick in diealltägliche Arbeit, den übervollen Kalender und die Zeitnot einesVorstandsvorsitzenden. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wies er entschiedenzurück, sondern belastete demgegenüber die damals bei Audi leitenden Ingenieureschwer.Nach der Aufdeckung des Dieselskandals bei VW-Vierzylinder-Motoren durch dieUS-Umweltbehörde im September 2015 habe der Entwicklungschef derAudi-Sechszylinder-Diesel dem Audi-Vorstand versichert, dass der V6 TDI keineRollenprüfstandserkennung habe und betont, dass der "Grundsatz Rolle gleichStraße" gelte. Umso größer sei der Schock gewesen, als die US-Behörden auch demV6-Motor eine illegale Software vorwarfen. Stadler kritisierte, dass Tarnen undTäuschen im Kreise der Motorentwickler lange Teil einer Arbeits-, vielleichtauch einer Angstkultur gewesen sei. Er jedenfalls habe von alldem nichtsgewusst.Ob die Wirtschaftsstrafkammer den Einlassungen von Herrn Stadler Glauben