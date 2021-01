Von creditshelf wurden am Mittwoch erste operative Eckdaten für das Jahr 2020 vorgelegt. Das Fintech-Unternehmen aus Frankfurt am Main meldet einen Anstieg der angefragten Kredite um 188 Millionen Euro auf knapp 1,53 Milliarden Euro. „Das arrangierte Kreditvolumen steigerte creditshelf im Jahr 2020 mit einem ausgewogenen Mix aus Neu- und Bestandskunden um 12 Prozent auf 98,9 Millionen Euro”, so die Aktiengesellschaft weiter. Bei ...