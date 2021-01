Vancouver, British Columbia, 13. Januar 2021. Christina Lake Cannabis Corp. (das „Unternehmen“ oder „CLC“ oder „Christina Lake Cannabis“) (CSE:CLC) (FRANKFURT: CLB) freut sich bekannt zu geben, dass es damit begonnen hat, ultrahochpotente Cannabis-Destillat-Öle aus seiner 32.500 kg-Ernte von sonnengereiftem Cannabis zu produzieren, das während der ersten Anbausaison des Unternehmens angebaut wurde. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, Lieferbeziehungen mit Herstellern von Konsumgütern („CPG“) aufzubauen. Destillat-Öle, die typischerweise Tetrahydrocannabinol-(„THC“) -Konzentrationen von über 90 % enthalten, werden in der Regel verwendet, um THC zu Konsumgütern hinzuzufügen, anstatt direkt von einem volljährigen Endverbraucher konsumiert zu werden. Als Bestandteil eines Fertigprodukts können Destillate mit Mehl oder Kristallzucker verglichen werden, da sie nicht als eigenständiges Cannabis-Produkt verwendet werden, während Produkte wie getrocknete Blüten oder winterisiertes Öl in der Regel eigenständig verwendet werden.

Angesichts der wachsenden Popularität von Produkten unter „Cannabis 2.0“, die mit Cannabis-Ölen hergestellt werden, geht das Unternehmen davon aus, dass seine Fähigkeit, Öle in kommerziellen Mengen zu produzieren, Möglichkeiten schaffen könnte, um Destillate an Konsumgüterhersteller in Kanada auf Großhandelsbasis zu liefern. Da die Extraktionsmaschine von CLC (Vitalis R-200-H-GMP-SS) mit CO2 betrieben wird, könnten sich die vom Unternehmen hergestellten Cannabis-Öle außerdem für eine GMP-Zertifizierung eignen, wodurch seine Destillate möglicherweise in der Europäischen Union verkauft werden könnten.

Mit Destillat-Öl gefüllter Metallbehälter in der Extraktionsanlage des Unternehmens. Destillat-Öle können in CPG-Produkten verarbeitet werden, und das Unternehmen bemüht sich derzeit um Lieferbeziehungen mit CPG-Herstellern.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

In einer Pressemitteilung vom 5. Januar 2021 teilte das Unternehmen mit, dass es kommerzielle Mengen an winterisierten Cannabis-Ölen sowie an winterisierten Vollspektrum-Cannabis-Ölen produziert, die aus Rohöl gewonnen werden, das aus der vom Unternehmen im Jahr 2020 angebauten Biomasse gewonnen wurde. Winterisierte Cannabis-Öle werden häufig in medizinischen Produkten verwendet, insbesondere wenn die Öle spezifische Terpenprofile aufweisen, die für einen bestimmten Zweck gut geeignet sind. Winterisierte Cannabis-Öle können weiter destilliert werden, um eine höhere Potenzstufe zu erreichen, wodurch ein Destillat entsteht, das aufgrund seiner Reinheit eine deutlich transparentere Flüssigkeit ist, wie in der Abbildung unten gezeigt.