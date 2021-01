Vodafone kürt Sitetracker auf dem Event für Anbieter und Partner zum „Scale-Up“-Unternehmen des Jahres

Sitetracker, der globale Standard für das Management von Großprojekten für kritische Infrastrukturinhaber und -betreiber wie Vodafone, Ericsson und British Telecom, ist stolz zu verkünden, dass das Unternehmen bei den Anbieter-Awards von Vodafone die Auszeichnung „Scale-Up of the Year (2020)“ („Skalierungs-Unternehmen des Jahres (2020)“) erhalten hat.

Die erstmals virtuell veranstalteten Anbieter-Awards von Vodafone finden jährlich in Luxemburg statt. Mit Kategorien wie „Anbieter des Jahres“, „Nachhaltige Lieferkette“ und „Gesundheit und Sicherheit“ ist dies das erste Jahr, in dem Vodafone Scale-Up-Unternehmen in einer eigenen Kategorie auszeichnet.