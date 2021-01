RoboSense kündigt SOP-Version des leistungsstarken Solid-State-LiDAR für die Automobilindustrie auf der CES 2021 an

RoboSense hat die SOP-Version des leistungsstarken MEMS-Solid-State-LiDAR-Systems RS-LiDAR-M1 auf der CES 2021 angekündigt. In den letzten fünf Jahren durchlief M1 im Rahmen der Forschung und Entwicklung Dutzende von Iterationen. Das M1-System wurde auf der CES vier Jahre in Folge präsentiert und gewann zwei CES Innovation Awards. Seit Juli 2020 gingen für M1 eine Reihe von Bestellungen aus aller Welt für Serienfahrzeuge ein. Im Dezember wurde das System an Erstausrüsterpartner in Chargen ausgeliefert und war damit das weltweit erste serienreife Solid-State-LiDAR für die Automobilbranche.

