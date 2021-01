Rubicon Capital Advisors ernennt Nick Melton zum Leiter der Region Nordamerika

Wie Rubicon Capital Advisors („Rubicon“) heute mitteilte, hat Nick Melton die Position des Managing Director und die Leitung der Region Nordamerika übernommen und wird am Standort New York tätig sein. Nick Melton wird die strategischen Beratungs-, Kapitalmarkt- und Principal-Investment-Aktivitäten von Rubicon in den USA und Kanada leiten und dabei eng mit den europäischen, lateinamerikanischen und asiatischen Rubicon-Niederlassungen kooperieren, die zum globalen Investmentbanking-Netz des Unternehmens gehören.

„Mit neun abgeschlossenen US-amerikanischen Transaktionen in den letzten 12 Monaten ist der nordamerikanische Markt weiterhin ein bedeutender Wachstumsbereich unseres Unternehmens“, so Conor Kelly, Gründungspartner und CEO von Rubicon. „Wir freuen uns über die Verstärkung unseres wachsenden Teams durch Nick, der wertvolle Geschäftskontakte und Kenntnisse im TMT-Sektor und Erfahrungen mit der Restrukturierung von Unternehmen mitbringt, um auf dem Erfolg unserer Firma in den Segmenten erneuerbare Energien und Kerninfrastruktur aufzubauen.“