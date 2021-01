Hanmi präsentiert Lösungspaket zur Bewältigung von COVID-19, einschließlich der Massenproduktion von Nukleinsäure-Impfstoffen (DNA/mRNA-Impfstoff)

Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. entwickelt eine Komplettstrategie zur Prävention, Diagnose und möglichen Behandlung von COVID-19

SEOUL, Südkorea, 14. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. gab „endlose Herausforderungen und neue Verpflichtungen für die pharmazeutische Industrie" als Management-Slogan für das neue Jahr bekannt und präsentierte die Geschäftsausrichtung für das Jahr 2021 auf der 39. JP Morgan Healthcare Conference, die online abgehalten wurde.

Während der Tagespräsentation zog Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie zum ersten Mal ihre globale Strategie und ein Lösungspaket für die Bewältigung von COVID-19 vorstellten, zusammen mit ihrer Präsentation einer spezifischen Vision für die bestehende Pipeline, die zu innovativen neuen Medikamenten führen wird.

Diese Strategie beinhaltete die Vision des Unternehmens, mit der Pyeongtaek Bio Plant als CDMO einen Beitrag zur COVID-19-Pandemie-Situation zu leisten, und zwar durch die Vision der Produktion von DNA-Impfstoffen und mRNA-Impfstoffen sowie der Freigabe des COVID-19 & Influenza-Doppeldiagnosekits und der Entwicklung von potenziellen COVID-19-Medikamenten.

Pyeongtaek Bio Plant verfügt über eine GMP-Anlage, in der Bulk-Wirkstoffe von mRNA- und pDNA-Impfstoffen hergestellt werden können. Diese Anlage ist auch in der Lage, Enzyme für die RNA-Synthese und -Prozessierung (die Rohstoffe für die mRNA-Herstellung) über einen Prozess mit E. coli-Fermentation und Aufreinigung herzustellen. Darüber hinaus ist das Tochterunternehmen Hanmi Fine Chemical Co., Ltd. in der Lage, verschiedene synthetische Rohstoffe zu produzieren, darunter Nukleotide, synthetische Arzneimittelwirkstoffe (APIs), Zwischenprodukte und Peptide sowie Lipide (Rohstoffe für die Formulierung von mRNA-Impfstoffen).

Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. entwickelt ein komplettes Paket für die Prävention, Diagnose und Behandlung von COVID-19. Hanmi hat kürzlich „Hanmi Cold-Mask Nasenspray" auf den Markt gebracht, dessen Hauptbestandteil λ-Carrageenan (Lambda-Carrageenan) Extrakt ist, der Virusinfektionen der Atemwege verhindern kann. Das Unternehmen bereitet außerdem die Freigabe eines Diagnosekits vor, das gleichzeitig COVID-19 und Influenza diagnostizieren kann.