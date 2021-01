Kurzzeitig scheint die seit März letzten Jahres andauernde Kursrallye bei EUR/USD an ihre Grenzen gestoßen zu sein, nach einem Jahreshoch bei 1,2349 USD schwenkte das Paar in der ersten Handelswoche dieses Jahres in einen Abwärtstrend ein und begab sich in den Unterstützungsbereich um 1,2135 US-Dollar abwärts. Seit gut drei Tagen konsolidiert das Paar grob seitwärts aus und näherte die Befürchtungen einer bärischen Flagge. Unter technischen Gesichtspunkten ist diese Annahme nicht unbegründet, Korrekturwellen verlaufen häufig dreiwellig, sodass noch eine Verkaufswelle an dieser Stelle fehlt. Unterstützungen hat sich das Paar in den letzten Monaten genügend aufgebaut, schon bald könnten wieder frische Long-Chancen aufkommen. Kurzfristig allerdings bleibt das Paar unter Druck.

Bear-Flag vor Auflösung

Zwischen den Kursmarken von grob 1,2135 und 1,2226 US-Dollar ist das Handelsgeschehen zunächst als neutral zu bewerten, ein Kursrutsch unter die entscheidende Triggermarke von 1,2135 US-Dollar dürfte jedoch die bärische Flagge aktivieren und Abschläge auf das Niveau des EMA 50 um 1,2094 US-Dollar hervorrufen. Wahrscheinlicher sind jedoch Abschläge an die Septemberhochs zum 1,2010 US-Dollar. Wer hiervon überproportional profitieren möchte, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA20JJ zurückgreifen. Sollten sich jedoch Bullen wieder durchsetzen und das Paar mindestens über ein Niveau von 1,2243 US-Dollar aufwärts hieven, könnte ein Gipfelsturm bei 1,2349 US-Dollar einsetzen.