Banken sind bereit, die Nachhaltigkeitskriterien der EU-Taxonomie umzusetzen - zumindest theoretisch

In einer vom VÖB und Cofinpro aufgelegten Studie zeigt sich: Die Institute sehen in der beschlossenen Offenlegungspflicht zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten sowohl Chancen als auch Kosten. In der Umsetzung hapert es aber noch, auch wegen fehlender Vorgaben seitens des Gesetzgebers.

