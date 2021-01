DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA aufgrund leichter Markterholung und hoher Kostendisziplin mit guter Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 14.01.2021 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Konzernumsatz reduziert sich währungs- und portfoliobereinigt im ersten Geschäftshalbjahr 2020/2021 um 2,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro (zweites Quartal: +4,7 Prozent)

- Bereinigtes operatives Ergebnis steigt auf 269 Millionen Euro; bereinigte EBIT-Marge verbessert sich auf 8,7 Prozent (zweites Quartal: 12,1 Prozent)

- Berichtetes EBIT beläuft sich aufgrund von Rückstellungen für Programm zur langfristigen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf 94 Millionen Euro

- Automotive-Segment mit starker Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal; Aftermarket mit deutlich verbesserter Profitabilität; Special Applications Umsatz auf Vorjahresniveau

- Prognose für das volle Geschäftsjahr 2020/2021 wurde trotz weiterhin bestehender Marktunsicherheiten bereits im Dezember angehoben

Lippstadt, 14. Januar 2021. Der international aufgestellte Automobilzulieferer HELLA hat heute die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2020/2021 (1. Juni bis 30. November 2020) vorgelegt. Die Kennzahlen zeigen insgesamt eine gute Geschäftsentwicklung und bestätigen die am 7. Dezember 2020 veröffentlichten vorläufigen Eckdaten. So reduzierte sich der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz in einem weiterhin rückläufigen Marktumfeld nur moderat um 2,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,2 Milliarden Euro). Zurückzuführen ist dies vor allem auf ein starkes zweites Geschäftsjahresquartal. Infolge einer leichten Markterholung erhöhte sich der bereinigte Konzernumsatz in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Prozent.