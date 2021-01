Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts beschreibt Studie an Psilocybin-Tabletten, Kapseln und Nasengel

Pure Extracts beschreibt Studie an Psilocybin-Tabletten, Kapseln und Nasengel VANCOUVER, British Columbia, 14. Januar 2021. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen"), ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen, gibt bekannt, dass das Unternehmen den Zeitplan und die Meilensteine für seine Studie zur Formulierung und Herstellung von oralen Tabletten, Kapseln und einem Nasengel auf Psilocybin-Basis zur aktiven Behandlung beschrieben hat, die als Prüfpräparat verwendet werden. Die Studie wird am Toronto Institute of Pharmaceutical Technology ("TIPT") von Dr. Alexander MacGregor, einem wichtigen wissenschaftlichen Berater des Unternehmens, durchgeführt werden.

Die Studie wird sich auf die Formulierung, Herstellung und klinische Bioverfügbarkeitstests von schnell wirkenden Psilocybin-Darreichungsformen konzentrieren, die sowohl von Pure Extracts als auch von ihren Pharmakunden in zukünftigen klinischen Wirksamkeitsstudien verwendet werden könnten. Die Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung klinischer Chargen sowie Konformitäts- und Stabilitätstests (einschließlich Langzeittests und beschleunigter Tests) sind in der Studie enthalten. Die Studie wird sowohl den Standards der kanadischen Good Manufacturing Practice ("GMP", gute Herstellungspraxis) als auch der Good Clinical Practice ("GCP", gute klinische Praxis) entsprechen.

Die wichtigsten Meilensteine ​​in dem 250-Tage-Zeitplan der Studie zu Psilocybin-Tabletten mit sofortiger Freisetzung und Nasengel sind:

- Beschaffung und Einkauf von medizinischen Inhaltsstoffen, Hilfsstoffen und Verpackungsmaterialien

- Rohstoffprüfung

- Formulierungs- und Herstellungsprozessentwicklung, Stabilitätsprüfung

- Herstellung klinischer Chargen

- Qualitätskontrolltests zur Wirkstofffreisetzung

- Versand der klinischen Chargen an CRO

Ben Nikolaevsky, CEO der Pure Extracts, erklärte: "Wir sind begeistert von den Fortschritten in Forschung und Entwicklung, die wir mit TIPT in den nächsten 6 bis 8 Monaten erzielen werden, während wir darauf warten, unsere Händlerlizenz von Health Canada zu erhalten. Wir werden gut auf unseren Einstieg in die Welt der kontrollierten Substanzen der Psychedelika vorbereitet sein und über fortgeschrittene Kenntnisse in Bezug auf Psilocybin und die damit verbundenen neuartigen Abgabemechanismen verfügen."