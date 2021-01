Nordex SE: Schwedischer Versorger Jämtkraft und Persson Invest erteilten der Nordex Group im Dezember 2020 einen Auftrag über 131 MW

Die Errichtung und Fertigstellung des Windparks erfolgt 2022. "Hocksjön" entsteht ca. 20 Kilometer südwestlich von Ramsele in der Provinz Västernorrlands Län. Die Turbinen werden im Betriebsmodus von 5,7 MW und mit 148 Meter Nabenhöhe ausgeliefert. Aufgrund der strengen Winter mit Temperaturen bis zu minus 33 C vor Ort sind die Anlagen als Kaltklimavariante ausgelegt. Die Turbinen des Typs N163/5.X eignen sich durch den großen Rotordurchmesser und der hohen Nennleistung optimal für den Standort mit mittleren Windgeschwindigkeiten.

"Wir freuen uns, dass Jämtkraft und Persson Invest sich für die N163/5.X bei ihrem Hocksjön-Projekt entschieden haben. Auch Dank des umfassenden Premium Wartungs- und Servicevertrags über einen Zeitraum von 25 Jahren werden ihre hohen Erwartungen an die lange Betriebsdauer des Windparks mit den hocheffizienten Turbinen erfüllt werden. Ab 2022 werden Jämtkraft und Persson Invest einen großen Teil Wind zu ihrem Stromangebot aus 100% erneuerbaren Energie hinzufügen", sagt Patxi Landa, CSO der Nordex Group.

Jämtkraft im Profil

Jämtkraft ist ein schwedischer Energieversorger, der nachhaltige Energielösungen im Bereich Stromhandel, Energieerzeugung, Stromnetz und Fernwärme anbietet. Jämtkraft gehört den drei Gemeinden Östersund, Krokom und Ere in Jämtland und verkauft Strom in der gesamten nordischen Region, sowohl an Privat- als auch an Firmenkunden. Die Stromerzeugung stammt 100% aus erneuerbaren Quellen wie Solar, Wind, Wasserkraft und Biomasse.