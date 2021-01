Noram erzielt erste Erfolge mit der Chloridlaugung zur Extraktion von Lithium aus Tonstein

Vancouver, British Columbia - 14. Januar 2021 - Noram Ventures Inc. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Vorfeld einer wirtschaftlichen Erstbewertung für die Lithium-Tonstein-Lagerstätte Zeus in Clayton Valley (Nevada) eine Reihe von verfahrenstechnischen Versuchen zur Extraktion und Konzentration von Lithium durchführt. Im Juli und August 2020 war Noram mit einer Membranelektrolyse erfolgreich, bei der nach der Laugung in Sulfatlösungen die Ausbeute von reinem Lithiumkarbonat 97 % betrug. Seither führt Noram Experimente zur Chloridlaugung durch. Diese Experimente orientieren sich an der nachweislichen Kationenaustauschkapazität einiger Tonminerale, bei denen die Freisetzung von Lithium in Chloridlösungen relativ leicht erfolgt, wenn HCl zur Überwindung kinetischer Effekte eingesetzt wird. Noram hat für diese Testserie das Labor von Activation Laboratories, Inc. in Ancaster (Ontario) unter Vertrag genommen. Die Actlabs Group of Companies genießt international einen Ruf als forschungsorientierter Konzern, dessen erfahrene Wissenschaftler bei der Lösung analytischer Herausforderungen behilflich sind.

Noram und Actlabs konnten bereits erste Erfolge erzielen. Die ersten Ergebnisse unter Einsatz von geringen HCl-Konzentrationen und einfachen Chloridverbindungen (einschließlich NaCl), moderaten Temperaturen und einer Laugungsdauer von nur einer Stunde erbrachten bis zu 425 ppm Lithium in Lösung. President und CEO C. Tucker Barrie merkt an: „Mit diesen ersten Tests können aus unserem Tonsteinmaterial enorme Mengen von Lithium in Lösung erzeugt werden; die Konzentration ist um das 2,5-fache größer als bei der Sole, die aus der wasserleitenden Schicht für Albemarles Betrieb Silver Peak gleich nebenan gepumpt wird /1/. Diese Ergebnisse stimmen uns sehr optimistisch. Wir planen eine Reihe von Laugungstests mit unterschiedlichen Reagenskonzentrationen, Temperaturen und Laugungsdauer, um noch vor unserer PEA die gelöste Menge an Lithium im ersten Quartal 2021 entsprechend zu optimieren und Richtwerte für umfassendere verfahrenstechnische Studien zu bekommen.