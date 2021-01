Benachrichtigung über relevante Änderungen bei einem bedeutenden Aktionär

14. Januar 2021: Caledonia Mining Corporation Plc („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen gestern, am 13. Januar 2021, von BlackRock, Inc., einem „bedeutenden Aktionär“ des Unternehmens, gemäß den AIM-Regeln für Unternehmen benachrichtigt wurde, dass am 12. Januar 2021 ein bestimmten Schwellenwert für die Bekanntgabe des Aktienbesitzes am Unternehmen überschritten wurde.