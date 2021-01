DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis BRAIN AG veröffentlicht Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20 14.01.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG ("BRAIN AG") hat heute ihren Geschäftsbericht 2019/20 einschließlich des detaillierten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019/20 veröffentlicht.

Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds verzeichnete die BRAIN-Gruppe ein organisches Umsatzwachstum von 3,4%, was zu einem Konzernumsatz von 38,2 Mio. EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr führte. Die Gesamtleistung im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 lag bei 39,2 Mio. EUR.

Das bereinigte EBITDA verbesserte sich leicht von -2,2 Mio. EUR im Vorjahr auf -2,0 Mio. EUR aufgrund einer verbesserten Materialaufwandsquote. Das BioScience-Geschäft hat im Vergleich zum Vorjahr ein starkes organisches Wachstum von +8,5% gezeigt. Das Segment BioIndustrial konnte trotz einiger Covid-19-bedingter geringerer Absatzmengen bei ausgewählten Enzymprodukten und Markteinführungs- sowie Relokationsproblemen ein organisches Wachstum von +1% aufweisen. Das neue Vorstandsteam hat die Organisation durch die Neuausrichtung der gesamten Organisationsstruktur, der Zuweisung klarer Projektverantwortlichkeiten innerhalb der Organisation und eine fokussierte Neugeschäftsentwicklungspipeline auf zukünftiges Wachstum ausgerichtet.

Mit liquiden Mitteln in Höhe von 18,9 Mio. EUR verfügt die BRAIN AG über eine starke Kapitalbasis für das erwartete zukünftige Wachstum des Unternehmens.

Der Geschäftsbericht 2019/20 der BRAIN AG ist verfügbar unter https://www.brain-biotech.com/de/investoren/finanzpublikationen/2019-2 ...

Aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die weitere Entwicklung der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen hat sich der Vorstand der BRAIN AG entschlossen, zum jetzigen Zeitpunkt nur eine qualitative Prognose abzugeben. Für das Geschäftsjahr 2020/21 strebt das Unternehmen ein solides Wachstum im Segment BioIndustrial, eine Verbesserung des bereinigten EBITDA sowie des operativen Cashflows gegenüber dem Vorjahr und eine deutlich geringere Belastung des Konzerns durch Einmalaufwendungen an. Darüber hinaus wird die jüngste Bolt-on-Akquisition von BioSun Biochemicals Inc. das Umsatzwachstum des Segments BioIndustrial deutlich erhöhen. Eine quantitative Prognose wird spätestens mit den Q2-Ergebnissen veröffentlicht werden.