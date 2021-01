Fazit

Der erfolgreiche Ausbruch aus dem gut zweijährigen Abwärtstrend hat nun Aufwärtspotenzial zurück an die 2019‘er Hochs bei 43,66 US-Dollar freigesetzt, darüber könnte es sogar an die Höchststände aus 2007 bei 46,16 US-Dollar weiter rauf gehen. Allerdings ist der Anlagehorizont vergleichsweise lang anzusehen, einige Monate bis Jahre könnte die Umsetzung der Idee in Anspruch nehmen. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von vorerst 38,00 US-Dollar nicht übersteigen.