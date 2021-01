Europäische Konjunkturmaßnahmen in vielerlei Hinsicht wirksamer als US-amerikanische

Europäische Unternehmensanleihen weisen historisch gesehen relativ niedrige Ausfallraten auf. Wir erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Die 12-Monats-Ausfallrate bei europäischen und US-amerikanischen Hochzinsanleihen lag Ende Oktober bei etwa 4 % bzw. 8 %. Für die nächsten 12 Monate erwarten wir eine etwa halb so hohe Ausfallrate in Europa und eine Quote von etwa 6 % in den USA.

Wir halten es für möglich, dass in der Zeit danach – ab 2022 – die europäischen Ausfälle leicht ansteigen, während die US-Rate weiter sinkt. Unser Basisszenario – untermauert durch eine kürzlich durchgeführte Bottom-up-Ausfallanalyse für den gesamten Sektor – geht dennoch davon aus, dass die Ausfallquote in Europa in den nächsten 24 Monaten deutlich unter 3 % liegen wird, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die meisten europäischen Emittenten erst im Jahr 2023 mit einem wachsenden Refinanzierungsbedarf konfrontiert sein werden und somit zusätzliche Zeit für eine wirtschaftliche Erholung im Euroraum zur Verfügung steht.

Sektoren Glücksspiel, Hotel und Freizeit in den USA präsenter als in Europa