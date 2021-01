DGAP-News Medtech-Investor SHS veräußert Anteile an der Single Use Support GmbH (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.01.2021, 09:00 | 81 | 0 | 0 14.01.2021, 09:00 | Medtech-Investor SHS veräußert Anteile an der Single Use Support GmbH ^

Medtech-Investor SHS veräußert Anteile an der Single Use Support GmbH * Die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH (SHS) hat ihre Anteile an dem österreichischen Life Science-Zulieferer Single Use Support GmbH (SUS) an die Pall Corporation verkauft * Die SUS setzt mit ihren Produkten neue Standards für den Transport von flüssigen Substanzen in der Medtech-Branche, eine Erfolgsgeschichte * Life-Science-, Biotech-, Pharma- und Medizintechnikunternehmen weltweit arbeiten heute mit dem SUS-System zum Handling tiefgefrorener, empfindlicher Substanzen

Tübingen, den 12. Januar 2021

Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH hat ihre Anteile an dem österreichischen Life-Science-Zulieferer Single Use Support GmbH (SUS) an den US-amerikanischen Life-Science-Konzern Pall verkauft. Die SUS ist mit ihrem weltweit einzigartigen Produktspektrum zum sicheren Transport empfindlicher tiefgefrorener Substanzen auf dem besten Weg, Industriestandard zu werden.

"Wir freuen uns sehr, dass wir ein so innovatives und dynamisch geführtes Unternehmen wie die SUS mit einem herausragenden Produktangebot unterstützen konnten. Das Unternehmen übte schon von Beginn an eine große Anziehungskraft auf potenzielle Käufer aus", sagt Uwe Steinbacher, Managing Partner der SHS, "insofern ist der Verkauf der Anteile die logische Fortsetzung der Wachstumsgeschichte der SUS."

Gegründet wurde die SUS von Johannes Kirchmair und Thomas Wurm in Kufstein. Die beiden Ingenieure sind 2015 angetreten, mit ihren mechatronischen Anlagen und Produkten den Standard für den Transport empfindlicher Flüssigkeiten neu zu definieren. So wie es aussieht, haben sie dieses Ziel nach fünf Jahren fast erreicht. Weltweit setzen mittlerweile namhafte Konzerne aus den Branchen Life Science, Biotech und Pharma die SUS-Produkte ein.

Goldstandard in der Flüssigkeits-Logistik

"Die von uns entwickelten technischen Anlagen in Verbindung mit den Single-Use-Bags garantieren unseren Kunden einen fast hundertprozentig sicheren Logistikprozess für flüssige Substanzen", erläutert Johannes Kirchmair. "Vom Befüllen über das Einfrieren bei minus 80 Grad bis hin zum kontrollierten Auftauen und der Entnahme der Substanz am Zielort: Die SUS-Technologie reduziert den Produktverlust praktisch gegen Null und bringt entscheidend mehr Sicherheit für die Patienten."



