BERENBERG belässt Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe einen starken Jahresabschluss hingelegt und einen positiven Ausblick auf 2021 gegeben, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2021 und 2022./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 17:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.