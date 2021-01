BERENBERG belässt BASF SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 52 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern stehe 2021 vor der größten Ergebnisverbesserung seit dem Ende der globalen Finanzkrise, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für das Agrarchemiesegment seien ebenso positiv, wie jene für den Öl- und Gasbereich. Von einer Kaufempfehlung für die Aktie halte ihn lediglich deren zuletzt starker Anstieg ab./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 16:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.