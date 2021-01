Teamviewer wächst beeindruckend

Uns gefallen die 2020er-Eckdaten, die Teamviewer am Montag (11.1.) veröffentlichte, aus zwei Gründen: Zum einen bleibt das Wachstum weiter imposant, zum anderen sorgt der Zukauf von Ubimax für eine ansprechende Dynamik.

Aber der Reihe nach: Organisch, also ohne Veränderungen im Konzerngefüge, stieg die Zahl der in Rechnung gestellten Leistungen („Billings“) 2020 um etwa 40% auf 456 Mio. Euro (2019: +41% auf 325 Mio. Euro) und übertraf damit die Zielsetzung von 450 Mio. bis 455 Mio. Euro leicht. Inklusive Ubimax kletterten die Billings sogar auf rd. 460 Mio. Euro, schätzt Konzernchef Oliver Steil. Das hohe Tempo des Q1, als Corona diese Kennziffer um 75% in die Höhe trieb, hat sich im Jahresverlauf deutlich abgeschwächt, liegt in den beiden abschließenden Quartalen aber stabil bei über 30% (Q3: +34%; Q4: +32%).