München, 14. Januar 2021



In einem gemeinsamen Produkt wird die technische Stärke von Tangany mit der Erfahrung von CM-Equity als Vermögensverwalter für digitale Assets und dem Marktzugang zu den größten digitalen Asset Märkten der Welt kombiniert.

Das Produkt "CM-EQUITY | TANGANY" bündelt die Fähigkeiten beider Kooperationspartner und ermöglicht professionellen Anlegern einen Zugang zu digitalen Assets in Eigenregie oder im Rahmen der Auslagerung an CM-Equity. Die digitalen Vermögenswerte werden dabei mit höchstmöglicher Sicherheit verwahrt. CM-Equity unterstützt Kunden seit knapp zwei Jahrzehnten bei Investitionen in verschiedene Anlageklassen und bringt als reguliertes Institut die notwendige Expertise mit, um Kryptowährungen sowie Security Token für diese Zielgruppe zugänglich zu machen.



Tangany ist ein deutscher Kryptoverwahrer, dessen Dienstleistung seit 2018 von Unternehmen und Instituten für verschiedene Anwendungsfälle als White-Label-Lösung genutzt wird. Das Unternehmen ist ebenfalls seit 2020 ein reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut.

Die Technologie von Tangany ermöglicht es, einfach und sicher mit der Blockchain und Kryptowerten zu interagieren. Sei es zur Verwahrung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder auch zur Emission sogenannter Security Tokens.



Kunden können damit ein Rund-um-Sorglos-Paket in Anspruch nehmen: eine hochwertige Infrastruktur durch komplementäre Partner, sowie einer flexiblen und individuellen Produktlösung, um in Kryptowerte zu investieren und diese zu verwalten.



Die Symbiose beider Dienstleistungen liegt für Michael Kott, Vorstand der CM-Equity AG auf der Hand: "Zusammen mit Tangany haben wir ein erstklassiges Produkt in einem Markt, auf dem mehr und mehr Marktteilnehmer an der Investition in Kryptowerten interessiert sind und das dahinterliegende Potenzial als neue Assetklasse zur Depotbeimischung erkennt. Unsere Partnerschaft bietet alles aus einer Hand, Made in Germany."