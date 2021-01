WEKO bietet künftig neue Möglichkeit für das Auftragen von Polygiene; Sprühen heißt Sparen

Die Geräte und Auftragslösungen werden an Bestands- und Neukunden verkauft, zu denen zahlreiche führende Fabriken für die Textilbehandlung und -fertigung gehören. So kann Polygiene seine Präsenz in der Wertschöpfungskette weiter ausbauen, von Markenartikeln und Profiproduktmarken bis hin zu Partnern auf der Fertigungsseite.

"Wir sehen den Bedarf für ViralOff auf dem Markt und wollten unser Fachwissen über Auftragssysteme einbringen, um diese Technologie noch besser zu machen. Der Wasser- und Energieverbrauch sowie der chemische Fußabdruck lassen sich damit ganz erheblich reduzieren. Zudem sorgen wir für eine optimale Wiederholbarkeit der Anwendung, was für das ViralOff-Versprechen einer Virusreduktion von über 99 % sehr wichtig ist", erläutert Tobias Schurr, Leiter Vertrieb und Marketing bei WEKO.

"Polygiene ViralOff ist einerseits eine Nachhaltigkeitsinitiative und andererseits eine Waffe im Kampf gegen die aktuelle und gegen zukünftige Pandemien", so Mats Georgson, CMO von Polygiene. "Mit ViralOff können vielleicht 80 % aller Wäschen entfallen - es gibt keinen Grund, vorsichtshalber zu waschen. Und das wird die Umweltbelastung enorm reduzieren. Mit WEKO an unserer Seite können wir jetzt auch auf der Fertigungsseite erhebliche Einsparungen erzielen. Dieses Auftragsverfahren ist zwar nicht so trocken wie mein Humor, verbraucht aber nur 20 % so viel Wasser wie herkömmliche Verfahren."



Über WEKO

Zusatzarme Auftragssysteme für nachhaltiges Färben von DENIM-Garnen, Veredelung von Textilien und Vliesstoffen.Seit 1953 entwickelt und produziert WEKO kontaktlose Auftragssysteme für die Produktoptimierung und Oberflächenveredelung mit unterschiedlichen Arten von Flüssigkeiten und puderartigen Stoffen. Der Fokus von WEKO liegt hierbei immer auf Nachhaltigkeit durch Abfallvermeidung und das Reduzieren des Hilfsmittel-, Energie- und Wasserverbrauchs, um hochwertige Enderzeugnisse mit dem geringstmöglichen, exakten und replizierbaren Einsatz der jeweiligen Ressourcen zu ermöglichen. Verschiedene Branchen setzen auf die niedrigen Betriebskosten und die Benutzerfreundlichkeit selbst der kontaktlosen Auftragssysteme.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an: Haymo Strubel, VP Commercial Operations EMEA Polygiene, hs@polygiene.com , +49 171-26 83 788 Pressebilder finden Sie hier: https://news.cision.com/se/?n=polygiene-ab

Berichte, Pressemitteilungen und Nachrichten können Sie hier abonnieren:

http://ir.polygiene.com/en/press/subscribe/



Polygiene ViralOff ist eine antimikrobielle Behandlung, die Textilien hinzugefügt wird, um den behandelten Artikel selbst vor Kontamination zu schützen.ViralOff verhindert keine Krankheiten, sondern schützt das ausgerüstete Material.

Über Polygiene

Als weltweit führender Anbieter für Technologien für dauerhafte Frische wollen wir ändern, wie Produkte wahrgenommen werden -vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 200 Premiummarken auf der ganzen Welt setzen für ihre Produkte auf die Marke Polygiene. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. WeitereInformationen: polygiene.com.

Diese Information wurde Ihnen von Cision zur Verfügung gestellt http://news.cision.com/de

https://news.cision.com/de/polygiene-ab/r/weko-bietet-kunftig-neue-moglichkeit-fur-das-auftragen-von-polygiene--spruhen-heisst-sparen,c3267746

Für folgende Dateien besteht die Möglichkeit eines Download: