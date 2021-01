BERENBERG belässt London Stock Exchange auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der London Stock Exchange von 9510 auf 11800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Papier des Börsenbetreibers habe das Zeug, die Gesamtrendite in den kommenden drei Jahren um rund 85 Prozent zu steigern, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu sollten operative Verbesserungen ebenso beitragen, wie Aktienrückkäufe./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 17:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.