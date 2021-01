Der international aufgestellte Automobilzulieferer HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) hat heute die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2020/2021 (1. Juni bis 30. November 2020) vorgelegt. Die Kennzahlen zeigen insgesamt eine gute Geschäftsentwicklung und bestätigen die am 7. Dezember 2020 veröffentlichten vorläufigen Eckdaten. So reduzierte sich der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz in einem weiterhin rückläufigen Marktumfeld nur moderat um 2,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,2 Milliarden Euro). Zurückzuführen ist dies vor allem auf ein starkes zweites Geschäftsjahresquartal. Infolge einer leichten Markterholung erhöhte sich der bereinigte Konzernumsatz in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Prozent.