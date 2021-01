14.01.2021 – Nachdem die Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) noch im letzten Jahr erfolgreich eine Kapitalerhöhung platzierte, dreht sich das Auftragskarussell weiter. Vor wenigen Tagen ein Auftrag über188 MW in Finnland, gestern informierte Nordex über einen “fetten” Auftrag über 518,7 MW. in Brasilien und heute weitere 131 MW für einen Windpark in Schweden. Und diesmal stimmt auch das Zusatzpaket: Anders als in Brasilien, wo der Kunde nur für 3 Jahre einen Wartungsvertrag abgeschlossen hat, wurde bei diesem Auftrag ein 25-jähriger “Premium-Service-Vertrag” abgeschlossen. Also ab der geplanten Fertigstellung in 2022 langjährige berechenbare Liquiditätszuflüsse zusätzlich garantiert.

131 MW in Schweden

Und der 131 MW Auftrag für Anlagen des Typs N163/5.X der Delta4000-Serie kommt vom Versorger Jämtkraft. Dieser hat zusammen mit Persson Invest Ende letzten Jahres bei der Nordex Group 23 Turbinen für den Windpark “Hocksjön” bestellt.