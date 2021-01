Eigentlich hatte man im Hause Plug Power gerade auf den ganz großen Durchbruch gehofft. Aber das kann man sich erstmal abschminken! Die Aktie stürzt dramatisch ab und muss sich damit abfinden, dass man wohl zu hoch gehandelt wurde. Was für traurige Aussichten für das eigentlich so aufstrebende Unternehmen aus den USA! Wird es jetzt noch weiter in den Keller gehen?

