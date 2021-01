^ EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Fonds/Markteinführung Property One Investors AG: ONE Real Estate Debt Fund als erster Schweizer Fonds für Private Real Estate Debt Anlagen mit einer Zielgrösse von CHF 200 Millionen wird lanciert

Property One Investors AG: ONE Real Estate Debt Fund als erster Schweizer Fonds für Private Real Estate Debt Anlagen mit einer Zielgrösse von CHF 200 Millionen wird lanciert

14.01.2021 / 10:00



---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



Zug, 14. Januar 2021



Property One Investors AG:

ONE Real Estate Debt Fund als erster Schweizer Fonds für Private Real Estate Debt Anlagen mit einer Zielgrösse von CHF 200 Millionen wird lanciert

- Private Real Estate Debt bietet attraktive Renditechancen von mehr als 5 %

- Möglichkeit für qualifizierte Anleger, in ein breit diversifiziertes Immobilienkredit-Portfolio (Hypotheken) zu investieren

- Anlageuniversum besteht aus nachrangigen Krediten für professionelle Akteure im Schweizer Immobilienmarkt



- Immobilienentwickler mit Sitz in der Schweiz erhalten über den ONE Real Estate Debt Fund Zugang zu Übergangs- und Projektfinanzierungen

Property One Investors AG, der FINMA-regulierte Immobilien Investment Management Bereich der Property One Gruppe, lanciert den ONE Real Estate Debt Fund (OREDF) und bietet qualifizierten Anlegern damit erstmals in der Schweiz die Möglichkeit, in die aufstrebende Anlageklasse Private Real Estate Debt zu investieren. Das bestehende Startportfolio mit einem Volumen von rund CHF 80 Millionen an laufenden Krediten ist diversifiziert, weist eine hohe Kreditqualität auf und generiert bereits regelmässige Cashflows. Die Pipeline für weiteren Kreditanfragen ist sehr gut gefüllt.

Attraktive Rendite und Fixed-Income-Charakter

Der OREDF ist ein Schweizer Anlagefonds für qualifizierte Anleger der Art «Übrige Fonds für alternative Anlagen» nach KAG (Schweizer Kollektivanlagengesetz) mit unbeschränkter Laufzeit. Investoren erhalten Zugang zu einem rollenden Portfolio an nachrangigen Krediten/Hypotheken, das über verschiedene Kreditnehmer, Nutzungsarten, die regionale Verteilung sowie unterschiedliche Laufzeiten und Kreditbeträge breit diversifiziert ist. Sämtliche Kredite sind mit grundpfandrechtlichen Schuldbriefen abgesichert.