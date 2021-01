Hohe Wachstumsdynamik in 2020 erreicht; Guidance für 2021 deutlich über unseren Erwartungen; Kursziel auf 7,03 EUR (bisher: 4,30 EUR) angehoben; Rating KAUFEN



Die vorläufigen Zahlen der The NAGA Group AG (kurz: NAGA) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 waren erwartungsgemäß von einer sehr hohen Wachstumsdynamik geprägt. Die Umsatzerlöse in Höhe von 25,9 Mio. EUR (VJ: 6,22 Mio. EUR) lagen dabei deutlich über dem Vorjahreswert und etwas über unserer zuletzt im Dezember 2020 veröffentlichten Umsatzschätzung (GBC- Prognose: 24,9 Mio. EUR).



Neben dem allgemein günstigen von hohen Volatilitäten und damit einer hohen Transaktionsaktivität geprägten Marktumfeld, hat die umgesetzte Fokussierung und Restrukturierung der NAGA Früchte getragen. In 2019 wurde die Konzentration auf das Kerngeschäft Online Brokerage umgesetzt und die entsprechenden Vermarktungsaktivitäten für das Hauptprodukt Naga Trader verstärkt. Das Handelsvolumen verbesserte sich deutlich auf 120 Mrd. EUR (VJ: 44 Mrd. EUR) und die Anzahl der Transaktionen auf 6,3 Mio. (VJ: 2,9 Mio.). Trotz der verstärkten Marketingaktivtäten war die NAGA in der Lage mit einem EBITDA in Höhe von rund 6,0 Mio. EUR (VJ: -12,18 Mio. EUR) eine ansehnliche EBITDA-Marge in Höhe von über 23 % zu erreichen. Das vorläufige EBITDA liegt dabei knapp unter unseren bisherigen Prognosen (GBC-Prognose: 6,49 Mio. EUR).



Deutlich oberhalb unserer Erwartungen liegt hingegen die neue NAGA-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021. Die fortgesetzte globale Vermarktung des Naga Traders sowie noch intensivere Vertriebs- und Marketingaktivitäten sollen im laufenden Geschäftsjahr Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 50 - 52 Mio. EUR ermöglichen. Geplant ist es zudem die globale Expansion mit dem geplanten Markteintritt in Australien und in Südamerika voranzutreiben. Darüber hinaus soll durch die weitere Verbesserung der Plattformqualität und des Kundensupports die Kundenabwanderung (Churn Rate) niedrig gehalten werden. Trotz dieser Maßnahmen sollen Skalierungseffekte zu einer weiteren Rentabilitätsverbesserung führen. Gemäß neuer Guidance wird ein EBITDA in einer Bandbreite von 13 - 15 Mio. EUR erwartet.



Unsere im Rahmen der letzten Researchstudie veröffentlichten Prognosen (siehe Studie vom 07.12.2020) liegen bisher spürbar unter der aktualisierten Unternehmensguidance. Wir heben unsere Umsatzprognose auf 51,00 Mio. EUR (bisher: 37,34 Mio. EUR) und unsere EBITDA-Schätzung auf 14,37 Mio. EUR (bisher: 11,43 Mio. EUR) jeweils an. Als Folge der höheren Basis gehen wir für 2022 nun von Umsatzerlösen in Höhe von 61,20 Mio. EUR (bisher: 43,87) und einem EBITDA in Höhe von 17,84 Mio. EUR (bisher: 14,16 Mio. EUR) aus.



Als Resultat des damit angepassten DCF-Bewertungsmodells ergibt sich eine deutliche Steigerung des Kursziels auf 7,03 EUR (bisher: 4,30 EUR). Trotz des signifikanten Kursanstiegs der NAGA-Aktie, die sich im Kalenderjahr 2020 mehr als versechsfacht hat, liegt noch ein hohes Kurspotenzial vor. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 4,12 EUR je Aktie vergeben wir damit weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21997.pdf



Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 13.01.21 (16:25 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 14.01.21 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°