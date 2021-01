Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise um 5,0 Prozent ein Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.01.2021, 10:08 | 24 | 0 | 0 14.01.2021, 10:08 | WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im Corona-Krisenjahr 2020 massiv eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. In der weltweiten Finanz-und Wirtschaftskrise 2009 war das BIP um 5,7 Prozent zurückgegangen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 5,2 Prozent gerechnet./mar/ben/DP/jha Diesen Artikel teilen

