NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 17,20 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe gute Gründe, im Telekomsektor 2021 eine starke Erholung zu erwarten, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für die Preise seien gut und auch das Firmenkundengeschäft sollte robust verlaufen. Die Deutsche Telekom gehöre dabei zu den bevorzugten Werten./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 15:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 19:05 / ET