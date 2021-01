TÜV-Unternehmen gründen Entwicklungslabor für Künstliche Intelligenz

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - +++ TÜV AI Lab entwickelt Ansätze für die Prüfung vonKI-Anwendungen +++ Technische Unterstützung für die Regulierung und Auditierungvon KI +++ Heute digitales TÜV MeetUp zum Thema "A European approach totrustworthy AI"Die TÜV-Unternehmen haben ein Entwicklungslabor für Künstliche Intelligenz (KI)gegründet, um die Entwicklung von Standards für die Prüfungsicherheitskritischer KI-Anwendungen zu begleiten. "Das TÜV AI Lab wird einenwichtigen Beitrag dazu leisten, Künstliche Intelligenz sicherer zu machen undihre Nutzung in sicherheitskritischen Bereichen zu ermöglichen", sagte Dr. DirkStenkamp, Präsident des TÜV-Verbands (VdTÜV). Hierzu zählen beispielsweiseautomatisierte Fahrzeuge, Assistenzsysteme in der Medizin oder mobile Roboter.Darüber hinaus sollten KI-Systeme bestimmte Anforderungen erfüllen, wennelementare Grundrechte wie Privatsphäre oder Gleichbehandlung in Gefahr sind."Mit der Entwicklung geeigneter Prüfverfahren begleiten wir die angestrebteRegulierung von Künstlicher Intelligenz und liefern praktischeAnwendungsbeispiele", sagte Stenkamp. So hat die EU-Kommission Vorschläge eineseuropäischen Rechtsrahmens für KI-Systeme im "Weißbuch Künstliche Intelligenz"zusammengefasst. Demnach sollen künftig Sicherheitskriterien für "KI-Anwendungenmit hohem Risiko" festgelegt werden. In der Wirtschaft gibt es eine breiteZustimmung für die Regulierung von KI. Laut einer repräsentativen TÜV-Studiesind 87 Prozent der Unternehmen ab 50 Mitarbeitern in Deutschland der Meinung,dass KI-Anwendungen in Abhängigkeit von ihrem Risiko reguliert werden sollten.Im "TÜV AI Lab" werden KI-Expert:innen aus den TÜV-Organisationen an praktischenPrüfszenarien arbeiten. So könnten die KI-Prüfer:innen zum Beispiel ermitteln,wie sicher automatisierte Fahrzeuge mit KI-Systemen Personen, Verkehrszeichenoder bestimmte Hindernisse erkennen und darauf reagieren. Dabei spielen sowohlPerformanz als auch Aspekte der Cybersecurity und der Robustheit von KI einewichtige Rolle. Eine entsprechende Prüfung sollte in Zukunft Voraussetzung fürdie Zulassung neuer Fahrzeuge sein. "Künstliche Intelligenz ist komplex und kannsich dynamisch verhalten", sagte Dr. Dirk Schlesinger, Leiter des TÜV AI Labs."Also können wir bestehende Prüfansätze nicht einfach übertragen, sondern müssenneue Testmethoden entwickeln." Dabei finden auch die Daten Berücksichtigung, mitdenen Algorithmen trainiert werden. Beispielsweise können die Trainingsdateneines KI-Systems für die Personalauswahl zu einer Benachteiligung bestimmter