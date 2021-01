Unabhängige Testergebnisse bestätigen hemmende Wirkung auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) durch das Klimagerät von Panasonic mit nanoe X

nanoe X ist eine Technologie, die unsichtbare Feuchtigkeit in der Luft einfängt und eine Hochspannung erzeugt, um „im Wasser enthaltene Hydroxylradikale“ zu erzeugen. Hydroxylradikale hemmen das Wachstum von Schadstoffen wie bestimmte Bakterien und Viren. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie stark oxidativ und hoch reaktiv sind und daher eine kurze Lebensdauer haben. nanoe X ist in winzigen Wasserpartikeln enthalten hat eine lange Lebensdauer und kann sich über weite Strecken ausbreiten. Es hat eine hemmende Wirkung sowohl auf luftgetragene als auch auf anhaftende Stoffe.

Panasonic Corporation gab heute bekannt, dass Texcell* 1 ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut, in einer europäischen Premiere die hemmende Wirkung auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) durch ein Klimagerät mit nanoe X zertifiziert hat. Texcell belegte 91,4 % der hemmenden Wirkung auf das neuartige Coronavirus in einem Raum von 6,7m 3 über 8 Stunden.

Im September 2020 und in Zusammenarbeit mit Texcell*1 wies Panasonic die hemmende Wirkung der nanoe X-Technologie mit den Vorteilen von Hydroxylradikalen auf das neuartige Coronavirus in einem kleinen Testraum von 45 L mittels nanoe X-Generator nach. Für weitere Untersuchungen forderte Panasonic dazu auf, ein Klimagerät mit nanoe X in einem größeren Testraum zu verwenden. Selbst unter diesen schwierigen Umständen hat Texcell nun bescheinigt, dass nanoe X eine Hemmwirkung von 91,4 % auf das neuartige Coronavirus in einem realen Raum von 6,7 m3 über 8 Stunden unter Verwendung des Klimagerätes mit nanoe X hat. Dieser Test wurde in einer geschlossenen Laborumgebung durchgeführt und war nicht zur Beurteilung der Wirksamkeit in unkontrollierten Wohnräumen gedacht.

Panasonic forscht seit 1997 an der nanoeTM-Technologie und hat deren Wirksamkeit in verschiedenen Bereichen nachgewiesen, z. B. bei der Hemmung von pathogenen Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und Viren) und Allergenen sowie beim Abbau von PM 2,5-Bestandteilen, die schädliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper*2 haben.

Panasonic wird das Potenzial der nanoe X-Technologie weiter untersuchen, um mögliche Risiken im Zusammenhang mit Luftverschmutzung, wie z. B. neue krankheitserregende Mikroorganismen, zu bekämpfen und auf diese Weise eine gesunde Umgebung für Menschen auf der ganzen Welt zu schaffen.

Als Referenz:

Prüfung der hemmenden Wirkung eines Klimageräts mit nanoe X auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) in einem Raum von 6,7m3 .

・ Übersicht